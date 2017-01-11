荷蘭為迎接大熊貓 新建超豪華中式熊貓園(圖)北京新浪網 (2017-01-11 20:33)
原標題：荷蘭新建「超豪華」大熊貓館 迎接中國國寶
當地時間2017年1月10日，荷蘭雷嫩，當地Ouwehand動物園建設Pandasia熊貓園，迎接即將到來的中國的大熊貓Wu Wen和Xing Ya。
當地時間2017年1月10日，荷蘭雷嫩，當地Ouwehand動物園建設Pandasia熊貓園，迎接即將到來的中國的大熊貓Wu Wen和Xing Ya。
來源：中新網
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