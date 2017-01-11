原標題：荷蘭新建「超豪華」大熊貓館 迎接中國國寶

當地時間2017年1月10日，荷蘭雷嫩，當地Ouwehand動物園建設Pandasia熊貓園，迎接即將到來的中國的大熊貓Wu Wen和Xing Ya。

當地時間2017年1月10日，荷蘭雷嫩，當地Ouwehand動物園建設Pandasia熊貓園，迎接即將到來的中國的大熊貓Wu Wen和Xing Ya。

來源：中新網