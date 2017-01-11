新華社北京1月11日電 題：維護亞太安全的重要力量——專家解讀中國發表首份亞太安全合作政策白皮書

新華社記者譚晶晶、潘潔

中國政府11日發表了首份亞太安全合作政策白皮書。此間專家認為，白皮書是實現戰略意圖透明化的重要方式，既體現了中國對亞太安全合作的高度重視，彰顯了中國有能力、有意願積極維護亞太地區安全，也有助於國際社會更加明晰中國的立場和主張，避免不必要的猜測和誤解。

這份《中國的亞太安全合作政策》白皮書共一萬六千余字，分為中國對亞太安全合作的政策主張、中國的亞太安全理念、中國與地區其他主要國家的關係、中國在地區熱點問題上的立場和主張、中國參與亞太地區主要多邊機制、中國參與地區非傳統安全合作等六部分。

從雙邊到多邊，從熱點問題到非傳統安全合作，白皮書涵蓋了亞太安全合作的主要議題。

為何發表首份亞太白皮書？

剛剛過去的2016年,國際局勢跌宕起伏，「黑天鵝」事件層出不窮，不確定性增加，一些地區的一體化進程受挫，世界進入一個較為動蕩多變的時期。而亞太作為全球最具發展活力和潛力的地區，繼續保持整體崛起勢頭，在世界版圖中的戰略地位日漸提升，地區國家進一步加大了對亞太的重視和投入。

中國是亞太大家庭的重要一員，亞太繁榮、發展和長治久安與中國的國運、人民的福祉息息相關。

「在當前全球經濟復甦緩慢、國際形勢錯綜複雜的背景下，亞太安全形勢的走向、區域合作的發展以及中國的政策理念備受海內外關注。白皮書在這個時機發表，表明了中國維護地區和世界和平的決心，能讓外界更加了解中國對亞太安全合作的主張，有助於穩定亞太局勢和提振信心。」外交學院亞洲研究所所長魏玲說。

近年來，隨著中國在亞太地區重要性的提升，中國的一言一行受到國際社會的高度關注。但外界輿論對中國的安全政策和意圖不夠了解，有時存在誤解甚至曲解。

「白皮書的發表對於及時回應外界關切、提升政策透明度、增進國家間互信具有重大意義，同時也是中國日益開放、自信的體現。」中國國際問題研究院亞太研究所所長劉卿說。

六大主題詞闡釋中國亞太政策

合作共贏、開放創新、良性互動、對話協商、地區機制、務實合作——外交部副部長劉振民用六大主題詞來梳理白皮書中闡釋的中國亞太安全合作政策。

專家認為，白皮書的六個部分是一個系統、全面、完整的理論體系，六個方面相輔相成，亮點突出。

為維護地區良好發展勢頭，共同應對各種挑戰，中國提出加強亞太安全合作的六點主張，包括促進共同發展、推進夥伴關係建設、完善現有地區多邊機制、推動規則建設、密切軍事交流合作、妥善處理分歧矛盾。

「這六點主張是中國與各國長期交往的經驗總結，高度概括了中國的亞太安全合作政策：共同發展是夯實亞太和平穩定的經濟基礎，夥伴關係是政治根基，多邊機制是框架支柱，建設共同規則是制度保障，通過軍事合作來增加互信是亞太合作的重要支撐，處理好分歧是亞太和平穩定的基本目標。」劉卿說。

白皮書闡述了中國倡導的共同、綜合、合作、可持續的安全觀，還提到實現共同發展是維護和平穩定的根本保障，是解決各類安全問題的「總鑰匙」，應當「以可持續發展促進可持續安全」。專家認為，這是觀點和理念的創新，體現了中國智慧。

「對大多數亞洲國家來說，發展就是最大的安全。構建地區安全需要經濟合作作為支撐，推進包括中國-東盟合作、中日韓合作、瀾滄江-湄公河合作在內的各種機制對於維護地區安全有著重要作用。」中國社科院亞太與全球戰略研究院安全外交研究室主任張潔說。

推動構建亞太安全架構：不是另起爐灶

從恐怖主義到自然災害，從核擴散到領土爭端，亞太地區面臨的安全挑戰日趨複雜。但在亞太經濟合作快速發展的大背景下，亞太地區安全建設相對滯后，難以及時有效應對複雜多元的安全挑戰。維護亞太長治久安，關鍵在於構建面向未來、符合地區實際、滿足各方需要的安全架構。

白皮書指出，中國推動構建亞太安全架構，不是另起爐灶，不是推倒重來，而是對現有機制的完善和升級。

「未來的地區安全架構應是多層次、復合型和多樣化的，集體共建的，是地區國家共同的事業，應建立在共識基礎上，是長期漸進的過程，應與地區經濟架構建設協調推進。」劉卿說。

劉振民表示，構建亞太安全新架構應具備五個特徵：以新安全理念為指引，以國際法治和規則為基礎，以夥伴關係建設為紐帶，以復合型、多層次、多樣化的網路為架構，以共同發展為落腳點。

白皮書中還闡釋了中國在朝核、反導、南海等熱點問題上的政策主張。

「中國堅決反對美韓在韓國部署『薩德』反導系統，強烈敦促美韓停止有關進程。」

「對於侵犯中國領土主權和海洋權益、蓄意挑起事端破壞南海和平穩定的挑釁行動，中國將不得不作出必要反應。」……

張潔表示，白皮書清晰闡明了中方在熱點問題上的立場主張，劃出紅線，有利於避免發生戰略誤判。

亞太安全對世界和平意義重大。「白皮書傳遞了中國致力於與地區國家共同努力，走出一條共建、共享、共贏的亞太安全合作之路的重要信息。新形勢下，各國應與時俱進，以開放包容精神加強團結合作，創新安全理念，推動完善地區安全架構，為維護亞太安全探索出新路徑。」劉卿說。