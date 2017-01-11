救國團精英學院-高中職青年領袖人才培訓營招生



(中央社訊息服務20170111 15:26:15)救國團服務青年朋友不遺餘力，今年寒假持續辦理深獲好評的「北區高中職青年領袖人才培訓營」，使用生動的課堂教學外，更運用本團的專長---「團康活動」與「探索教育」，用活動的方式引導學員吸收領導者應有的素養，並養成一種風範與氣度。 本次課程內容帶入五大主題，包括「團隊建立」、「目標設定」及「組織力與協調性」、「行動力」及「領導力」等，除了由各領域專業講師帶領外，亦會透過探索教育，搭配主題，以體驗的方式讓學生們了解箇中內涵，活動更將「服務」的理念融入課程，引導青年學子在服務中學習領導的概念，參加的學生們能在安全的環境中嘗試冒險、探索自我，另外結合專業師資，暢談承諾、態度、選擇、溝通、目標、行動、領導、激勵及服務等面向課程，學習領導後，以服務代替領導，期許青年朋友能夠運用所學關懷社會，讓世界因為你而有一點點的不同。 本營隊訂價6,000元，本活動時間為106年2月6日(星期一)至2月10日(星期四)，活動地點於金山活動中心辦理，歡迎各高中職生參加，相關報名表件可至本會官方網站下載，活動相關問題敬請洽詢救國團臺北市團委會活動組程孝詠先生（02）8509-1119轉分機23，網址：http://tpmtc.cyc.org.tw/。新聞聯絡人：救國團臺北市團委會 活動組程孝詠先生連絡電話：（02）8509-1119轉分機23傳真號碼：（02）8509-5918 訊息來源：中國青年救國團



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