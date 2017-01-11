印尼西爪哇省華文教育協調機構回國參訪團來訪南臺科技大學



(中央社訊息服務20170111 15:24:09)因應政府推動新南向政策，印尼西爪哇省華文教育協調機構回國參訪團由機構執行主席劉一江團長率團一行共31人。日前特地前來南臺科技大學訪問，該機構為僑務委員會輔導成立之印尼地區保薦單位，主要輔導及推薦印尼僑生來臺升學；本次來訪成員包含文教機構執行主席、副主席、顧問、國高中校長、董事及主任等，希望透過這次來臺參訪各級學校過程，實際瞭解國內現階段僑生申學管道及就學輔導措施，以利未來印尼高中生來臺就讀之申請。



南臺科技大學特別安排教務處賴明材教務長及王啟州副教務長介紹該校課程及僑生申請程序，亦請印尼僑生及外籍生與印尼西爪哇省華文教育協調機構回國參訪團交流，分享學生在南臺科技大學的就學經驗及生活體驗。



參訪團在國際暨兩岸事務處交流組鄭玫玲組長、學生組楊明倫組長、圖書館劉雅芳組長及機械系張崴縉老師之陪同下，參訪南臺科技大學優活館、圖書館及太陽能車展示、以及古機械科技館，該館為臺灣唯一整合工程、設計、數位與傳播於一體，將古代機械復原，如中國木構建築特展與古天文計時儀器展等，展現古代古代人類文明與智慧，同時藉此研發週邊相關文創商品，將老祖宗的科技能量傳承給下一代。印尼西爪哇省華文教育協調回國參訪團對於南臺科技大學之專業研發成果與各項教學設備讚譽有加，亦對校方辦學績效深表認同。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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