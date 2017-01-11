元培醫事科技大學食品科學系同學至日本鹿兒島實習



(中央社訊息服務20170111 15:20:03)元培醫事科技大學與日本大學及企業單位淵源頗深，食品科學系主任梁弘人與林錫斌老師帶著同學楊雯諠、丁玉芳、楊思芸至日本鹿兒島霧島高原啤酒公司實習40天及拜訪活動。日本第一燒酎公司重久社長希望有機會能與元培合作，在台灣推廣黑醋健康食品，黑醋料理，也歡迎元培學生到鹿兒島飯店、餐廳、或醋場公司打工實習。



昨日元培食科系梁主任林老師等一行參觀日本第一燒酎公司，其規模產量更驚人，一天可以生產十六萬瓶燒酎，還不夠供應日本消費者。重久社長希望有機會能與元培學校合作，在台灣推廣黑醋健康食品，黑醋料理，也歡迎元培學生到鹿兒島飯店,餐廳,或醋場公司打工實習。



林錫斌老師帶領食科系同學至日本鹿兒島霧島高原啤酒公司實習已多年，前往實習同學都從該公司最基層打掃等開始以及製作啤酒等過程，同學們在實習中因移地學習都感到在不同文化所學，就是不同。且能夠十分珍惜。



梁主任一行拜訪有二百一十年的黑醋公司，看見甕裝並以天然日曬發酵熟成之玄米黑醋感到驚艷，中午接受重久社長款待品嚐以黑醋為主題之法國料理，真是美味至極。



今（11）日元培同學楊雯諠、丁玉芳、楊思芸將接受日本記者訪問，他們於1月8日至2月19日在日本鹿兒島霧島高原啤酒公司實習。同時食科系同學在日本西九州大學學習。目前已有食科系同學在日本攻讀博士學位，表現優異。



梁主任與西九州大學西河教授開會討論有關交換學程、與護理系老師合作、西九州三位食品相關老師會申請跨國合作計畫與元培合作及台肥、西九州、元培食科將計畫在元培開鹽麴製作、應用課程。



除此外醫學影像暨放射技術系及醫務管理系同學也分別到日本東京病院及日本國際醫療福祉大學等學習與實習。



訊息來源：元培醫事科技大學



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