日媒：日本政府正討論新天皇2019年元旦即位北京新浪網 (2017-01-11 20:16)
新華網北京1月11日電 據日本媒體11日報導，日本政府內部正在探討新天皇於2019年元旦即位，並於同日開始使用日本新年號。
共同社援引政府人士消息說，日本政府內部正在探討，在明仁天皇退位之後，現任皇太子於2019年1月1日即位，同日開始使用新年號。據報導，關於明仁天皇是否於2018年12月31日、或在2018年更早時間退位，也在討論之中。
但日本內閣官房長官菅義偉對媒體表示，對此毫不知情。菅義偉稱，政府會議目前優先討論的是如何減輕天皇的公務負擔。
討論明仁天皇退位問題的「關於減輕天皇公務負擔等有識之士會議」11日在首相官邸召開第8輪會議，將在本月23日對討論內容進行階段性總結並予以公佈。
去年8月，日本明仁天皇發表視頻講話，稱因身體原因恐難履行天皇職責，流露出「退位」意向。因天皇生前退位在日本憲政史上並無先例，該問題在日本社會引發廣泛爭論。去年10月，日本政府首次召開「關於減輕天皇公務負擔等有識之士會議」，就明仁天皇退位問題進行研討，並擬於今年春天擬定相關法案提交國會。
明仁天皇現年83歲，他於1989年繼承皇位。當年1月8日起，日本年號由昭和改為平成。（記者楊汀，新華國際客戶端報導）
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