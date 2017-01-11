新華網北京1月11日電 再過10天，美國總統奧巴馬就將告別白宮。離任在即，他特意選擇「回到」芝加哥——這個他政治生涯真正開始的地方，正式「告別」。

10日晚，芝加哥McCormick會展中心，奧巴馬發表了長達近一個小時的告別演講。他表示，將與候任總統特朗普順利進行權力交接，同時指出種族主義仍是美國的「分裂力量」，美國民主面臨著挑戰。

一如預料，回顧八年白宮生涯，奧巴馬少不了抓住機會再次曆數自己兩任八年的種種「政績」，一一將應對金融危機、重啟汽車工業、持續增加工作機會、美古關係正常化、達成伊朗核協議、殺死「基地」恐怖組織領導人本·拉丹、推動使2000多萬美國人獲得醫保的《平價醫療法案》等列為執政亮點。

他同時指出，21世紀初葉的國際形勢嚴峻，世界在收縮，不平等在加劇，人口結構在變遷、恐怖主義揮之不去，並且，面對這些長期性問題，「誰也沒有快速解決之道」。

他還警告說，下一波經濟紊亂不來自海外，而來自於機器自動化的不舍晝夜的腳步，而機器自動化勢將使得大量中產階層失去工作，因此尤其需要形成新的社會契約，保證教育、工薪和享受社會安全網路保護等。

演講中，奧巴馬重新強調了他八年前上台時喊出的「變革」口號，但認為進步之路總是坎坷不平，每進兩步就可能倒退一步。他承認，當年他贏得總統選舉勝利后，部分民眾一度認為美國進入了「后種族主義時代」，但這從來都與現實狀況不符，呼籲美國能夠彌合分裂，團結在一起。

芝加哥是美國第三大城市，也是奧巴馬開始政治生涯的地方。當晚的會展中心人頭攢動，聞訊而至的民眾約有兩萬人，奧巴馬演講時，人群不時發出「再干四年」的呼聲。演講最後，奧巴馬舉手擦拭眼角。

9日美聯社和NORC公共事務中心發佈的聯合民調結果顯示，即將卸任之際，奧巴馬在美國民眾中的人氣支持率達57%。反對他的人只佔37%。但民眾觀感的黨派分野涇渭分明：近90%的民主黨選民對他看法正面，約75%的共和黨選民對他看法負面。

不僅如此，根據這份民調結果.和2008年奧巴馬首次贏得大選時相比，只有27%的美國人認為美國更加團結，44%的人認為國家更加分裂；認為他兌現了競選承諾的受訪者只佔32%，不過另有44%的人認為他很努力去兌現競選承諾，只是沒有成功。換言之，認為他認真對待自己競選承諾的，比例略超四分之三。（記者徐劍梅 劉陽，新華國際客戶端報導）