宋濤會見緬甸民盟幹部考察團北京新浪網 (2017-01-11 20:21)
新華社北京1月11日電1月11日，中共中央對外聯絡部部長宋濤在北京會見了中央執委、馬圭省省長昂莫紐率領的緬甸民盟幹部考察團。
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