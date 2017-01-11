新華社北京１月１１日電 國際足聯宣布自２０２６年世界杯起參賽球隊規模將從現有的３２支擴大至４８支。這一決定出台後，很快引起了各方的強烈反響。

有觀點認為，如果不能制定出適當的賽制，世界杯的擴軍會使得入圍球隊在小組賽中採取更為保守的策略，消極比賽的情況可能會愈發頻繁地在決賽圈階段出現，懸念和觀賞性將大打折扣。

德國足協主席格林德爾就對方案的通過表達了自己的擔憂，在接受多家媒體採訪時他表示：「我最大的擔心是這個方案改變了足球這項運動，它的觀賞性會因此受到很大的影響。」他隨後補充道：「我可以預見在未來的國際賽場上，會有更多一心死守的球隊。」他認為，如果世界杯因擴軍而喪失對球迷的吸引力，球迷和讚助商的利益會受到很大損害，同時世界杯的市場推廣也會面臨困境。

與之相反，蘇格蘭足協對世界杯擴軍表示歡迎，蘇格蘭足協的首席執行官里根認為擴軍是一個能促進足球發展的舉措，這不僅能讓更多國家（地區）和球迷參與到世界杯決賽圈中來，還能促進各協會加大對青訓和基礎設施建設的投入。

英足總在擴軍這個問題上態度比較模糊，不過在決議通過後英足總也及時發表了一份聲明。在聲明中，英足總表示他們會和歐足聯、國際足聯以及其他協會合作，研究擴軍後世界杯的賽制等問題。英足總同時希望，國際足聯在分配新增的１６個世界杯席位之前可以徵詢各大洲足聯和各個協會的意見。