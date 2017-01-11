新華社洛杉磯１月１０日電（記者張超群 黃恆）頗受當地關注的喬治·盧卡斯敘事藝術博物館１０日最終確定落戶「世界電影之都」洛杉磯。博物館由中國設計師馬岩松領銜北京ＭＡＤ建築事務所負責設計。

喬治·盧卡斯敘事藝術博物館董事會１０日發表聲明宣布，在與舊金山的激烈競爭中，洛杉磯勝出，董事會正式決定將博物館建在位於洛杉磯城市中心的博覽會公園。那裡毗鄰兩屆洛杉磯奧運會舉辦地洛杉磯紀念體育場，周邊有加利福尼亞州科學中心、洛杉磯縣自然歷史博物館等文化設施，是洛杉磯文化、藝術和教育中心之一。

馬岩松當天接受新華社記者電話採訪時表示，這次在與多位世界級建築設計大師競爭中勝出，是中國軟實力的一種體現，說明中國傳統哲學思想正在為以現代主義為主流的國際建築設計提供啟示。

馬岩松解釋，他的設計理念是要讓建築體現出對一個地方文化和自然環境的尊重。他希望人們將喬治·盧卡斯敘事藝術博物館看做一處文化景觀，而不僅僅是建築。

「我一直覺得，不管在哪個城市，人們需要一個未來感的博物館，將人的想像力和對自然的好奇表達出來，」他認為，「這樣的建築，對洛杉磯而言是新的類型。」

他說：「同時也要體現對自然的尊重，所以我給這裏設計了一個空中的博物館，它好像抗拒了地球引力，漂浮感帶來了未來感，但也把地面還給了公眾，人們可以在下面學習和運動。」

「我們這些生於（２０世紀）７０年代的中國年輕建築設計師處於城鎮化的最前線，對工業時代的諸多問題充滿敏感，一直在思考，一直在實踐，」他說，「這些讓我們有了獨特的思路，通過設計來表現這一代中國人如何看待自己和未來。」

馬岩松於２００２年在美國創立ＭＡＤ建築事務所，２００４年將其移至北京，近年該事務所迅速崛起並引起國際建築界關注。他的設計作品「浮遊之島——重建紐約世界貿易中心」曾引起公眾和建築界的廣泛關注，並被中國國家美術館收藏。

展現敘事、電影和數碼藝術的建築——喬治·盧卡斯敘事藝術博物館未開建，便受到當地各界廣泛關注。該博物館由美國《星球大戰》和《奪寶奇兵》系列影片締造者喬治·盧卡斯斥巨資興建，計劃於２０２１年建成后對公眾開放，預計每年接待參觀者超過１００萬人次。這一博物館曾計劃建在芝加哥密歇根湖畔，由於遭到芝加哥當地環保組織反對，不得不移至加利福尼亞州，與盧卡斯本人頗有淵源的兩座城市舊金山和洛杉磯成為候選。