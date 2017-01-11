（中央社記者李宇政台北11日電）中華職棒CPBL聯隊將赴日打交流賽，卻因商務艙引起討論，中職今天表示，彭政閔希望能和所有選手搭經濟艙，展現共同奮戰的決心，但參不參賽還要思考。



中華職棒CPBL聯隊將於2月28日、3月1日前往日本福岡巨蛋，和世界棒球經典賽（WBC）日本國家隊進行2場交流賽，中職昨天宣布，由Lamigo桃猿總教練洪一中執掌帥印，「恰恰」彭政閔擔任隊長。



中職秘書長朱康震今天指出，教練團成員一定是搭商務艙，而讓彭政閔坐商務艙，是基於對隊長的尊重。



但中職指出，彭政閔今天致電中職表示，感謝中職美意，不過希望能夠與所有選手一起搭乘經濟艙前往，展現與全隊共同奮戰的決心。中職對此給予尊重，並感謝恰恰為後輩球員設想的老大哥風範。



彭政閔也表示，希望達到充足的實戰準備後，再去認真思考參賽事宜。



中職表示，除了尊重彭政閔的想法，並支持他對自我的高度要求，未來彭政閔有任何需要協助的地方，中職都會給予最大協助。1060111