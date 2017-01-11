新浪科技訊 1月11日下午消息，繼京東去年年底全面開放物流能力之後，京東昨日宣布全面開放京東核心的數據和營銷能力，京東集團高級副總裁、京東商城營銷平台體系負責人徐雷表示，未來京東並非傳統的流量販賣平台，將把供應鏈、倉儲物流、營銷和金融的能力全面開放給供應商與第三方品牌商。

據了解，為了更好的推廣京東的新營銷體系，徐雷提出了「JD IDEAL」的概念，具體來說就是通過Integrated（整合營銷）、Data-driven（數據驅動）、Effective（品效合一）、Access（開放平台）、Link（場景連接）等手段，開放京東核心的數據和營銷能力，幫助傳統品牌重新構建與消費者的關係。

徐雷認為，京東的營銷能力基於實體零售的基因構建，能夠幫助商家建立與消費者的聯繫，提高用戶忠誠度，把握用戶消費數據並影響其購買決策。

事實上，從去年年中開始，京東開始了生態型企業的建設步伐，其中最關鍵的就是各項核心能力的開放。過去十年，京東自建物流、倉儲等服務的基因決定了京東的相對封閉性，為了打造開放的移動電商生態圈，2016年初，京東推出了開普勒計劃，開放京東積累12年的高品質電商能力。因此，開普勒本質上是京東所有電商能力的開放併產品化的一個項目，而2016年9月與「今日頭條」的合作是開放最重要的里程碑。在此之後，京東加速開放的步伐，2016年11月，京東宣布物流將以品牌化運營方式全面對社會開放。

業內分析認為，從京東創辦之初只賣電子類產品，只提供與電子類產品相關的服務，到全品類擴充，引入更多非標準品品類，如今京東對於金融、O2O、技術等業務領域的拓展，可以看出京東戰略中基於需求的定位正在得到強化且多元化。(周雪昳)