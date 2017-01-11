新浪科技訊 1月11日消息，元璟資本今日發佈了《洞察：消費平台新機會》的分析報告。元璟資本合伙人陳洪亮表示，「2016年，傳統「貨架式」電商創業項目的融資，已經同比下降63%。包括公眾號在內的內容電商卻保持12%的上升，出現非常明顯的差異」。

「新型消費平台正在醞釀，傳統店鋪成了內容生產者，用戶成為粉絲，這類平台甚至都不一定有統一的入口，也許』隱身』在各類社交網路的賬號當中」。

對應著更重視「精神價值」的消費需求，陳洪亮將新一代消費平台的四大特徵總結為：前台呈現內容化、平台前端隱性化、平台用戶粉絲化、平台後端服務化，要將內容、粉絲、服務融為一體。

「前台呈現內容化」意味著商家必須化身專家和網紅，人們不是購買而是閱讀一件商品、一種服務。 「平台前端隱性化」說明平台的入口不再只是單一的app，它可以是公眾號、微博號頭條號構成的「隱形網路」，還有可能是多個跨平台的用戶觸達路徑。

「平台用戶粉絲化」說明用戶和商家之前突破了單純的交易關係，這也意味著中心化流量分配將被改變，品牌不是依賴在平台「買位置」，而是能夠在平台上獲得自有流量。

在陳洪亮看來，「平台後端服務化」可能是最難實現的一步，這不僅意味著平台需要提供共性的基礎服務，比如支付、眾籌等，還意味著平台必須不斷創新增值服務，因為這樣才能提升對平台上各個品牌的粘性。

「消費升級、社交網路帶來的個性化、中國超高的人口密度、全球領先的物流與製造業基礎設施和柔性供應鏈生產線，這使得未來中國的非標類品牌會大量的碎片化，這一定會催生出聚合服務新品牌的新興平台。」陳洪亮說。

元璟資本今天還公佈了合伙人團隊的最新變化，前淡馬錫資深投資人劉毅然、前GGV資深投資人田敏加入元璟合伙人團隊。劉毅然將主導互聯網及創新科技領域的投資，而田敏則主要聚焦數字醫療健康與消費升級領域。

加入元璟前，劉毅然於淡馬錫工作七年，擔任淡馬錫中國TMT投資總監，此前他就職於美林倫敦TMT投資銀行部門。劉毅然曾主導的互聯網相關投資包括滴滴、小米、大眾點評、VIPABC、一起作業、愛屋吉屋、菜鳥等。

加入元璟前，田敏在紀源資本工作七年，後任職紀源資本副總裁，主要投資案例包括睿寶兒科、美吉基因、瑞博生物、藥品終端網、翼依科技、紅黃藍幼兒教育、馬瀧齒科、美年大健康等。

根據元璟資本創始合伙人王琦介紹，元璟目前的主要投資方向為互聯網創新、消費升級、數字醫療健康和創新科技，在這四個方向中元璟又會著重發掘行業的「變革性」機會，尋找有願景的創業者，並以重投后模式服務創業項目。

元璟資本由阿里巴巴聯合創始人吳泳銘和資深投資人王琦於2015年創立，隨後，在阿里巴巴擁有七年運營經驗的合伙人陳洪亮加盟。目前，隨著劉毅然和田敏的加入，元璟資本的合伙人團隊呈現出「投資＋產業」的明顯特徵。

自2015年8月成立以來，元璟資本已經投資ofo共享單車、在行分答、開始眾籌、探探、Rokid、閃電購、宋小菜、每日優鮮、懂球帝、fiil耳機、造作、安心醫生、等項目，也已經為超過三分之一的被投公司尋找到CxO級別的高級管理人才。