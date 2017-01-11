電視春晚將拉開法國「歡樂春節」活動序幕北京新浪網 (2017-01-11 19:36)
新華社巴黎１月１０日電（記者張曼）中國駐法國使館文化處１６日將在巴黎舉辦「歡樂春節」電視春晚，以此拉開２０１７年「歡樂春節」系列活動的序幕。
據中國駐法國使館文化處公參李少平介紹，這是法國「歡樂春節」活動首次舉辦大型綜藝晚會，也是進行模式創新的一次嘗試。晚會將以現場演出加電視錄播的方式進行，通過後期剪輯、專題宣傳，在更大範圍內推動中國春節文化的傳播。
他說，這台晚會將圍繞「傳統的中國」「現代的中國」「非遺的中國」「開放的中國」四個主題，立體展現一個具有悠久歷史而充滿活力的美麗中國。
據悉，本次晚會所涉及的藝術門類廣泛，包括歌唱、舞蹈、民樂、鋼琴、雜技、武術、魔術、非遺展示８個方面，將由中法兩國演員聯袂演出。中國演員來自深圳五洲之窗藝術團、寧夏非遺代表團、大連雜技團等，法國演員來自巴黎、里爾、奧爾良等地。
２０１７年法國「歡樂春節」活動還包括在巴黎老佛爺百貨公司、蒙塔日等地舉辦「中國櫥窗藝術展」「漢字文化展」「中國文化周」以及《戀愛的犀牛》話劇演出等。
「歡樂春節」活動自２００１年起在法國舉行，向當地民眾展示中國經典文化和藝術精品，不僅提升了法國春節活動的文化內涵，也拓展了中法文化交融對話的新途徑。
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