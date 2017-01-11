新華社東京１月１１日電（記者錢錚）日本內閣府１１日發佈的２０１６年１１月景氣動向指數顯示，受電子零部件需求增加等因素推動，反映日本經濟景氣現狀的一致指數比前一月上升１．６至１１５．１，創２０１４年３月以來最高紀錄。

基於一致指數，內閣府對日本經濟基本情況維持前一月作出的「正顯示出改善」的判斷不變。

此外，反映幾個月之後景氣動向的先行指數比前一月上升１．９，升至１０２．７。

日本的景氣動向指數根據中小企業出貨指數、生產指數、商業銷售額等８項經濟指標綜合計算得出。

數據顯示，去年１１月這８項經濟指標中，有６項指標表現優於上個月。其中，智能手機電子零部件等需求增加推高工礦業生產原料出貨指數，通用機械等生產增加促進生產指數改善，原油價格上漲及冬季衣服暢銷帶動商業銷售額增加。