《刺客信條》奠基人前育碧金牌編劇加盟2K北京新浪網 (2017-01-11 18:45)
編劇Corey May以《刺客信條 Assassin's Creed》系列作品而聞名於世，而近日他通過Facebook宣布，他已離開Certain Affinity公司(他在2015年離開了育碧Ubisoft)，將加盟2K。到目前為止，還不清楚什麼他在2K的職務或項目，但可以假設他將加盟2K的重點項目，《生化奇兵 BioShock》《特殊行動 Spec Ops》《無主之地 Borderlands》《黑手黨 Mafia》等。
Corey May曾擔任《刺客信條1-3》的首席編輯，還幫助Jeffrey Yohalem編寫了《刺客信條：兄弟會》和《刺客信條：梟雄》，和Darby McDevitt編寫了《刺客信條：啟示錄》和《刺客信條4：黑旗》此外他還參與過《戰地雙雄》，Rocksteady的蝙蝠俠系列和育碧的「波斯王子」系列。
from：中關村在線
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