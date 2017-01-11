德國遊戲店透露《怪物獵人》與Switch首發北京新浪網 (2017-01-11 18:47)
任天堂的新一代分體式設計遊戲機Switch即將在本周五發佈會上公佈發售日和首批發售遊戲等情報，不過在此之前就已經有各方媒體發佈了Switch首發遊戲、售價等信息，當然這些消息的可信度並不高，但是最新的消息還是具有相當的可信度。
全球最大的遊戲連鎖店GameStop德國一家分店的電腦中發現了任天堂Switch的更多情報，從GameStop員工泄露的數據來看，Switch在德國地區的發售日應該是3月19日，首發遊戲陣容也非常強大，其中包含了已經知曉的《塞爾達傳說：荒野之息》、《噴射美少女》、《馬里奧賽車8》、《上古捲軸：天際 特別版》、《馬里奧》、《勇者鬥惡龍10》之外，居然還有怪物獵人、索尼克這樣的遊戲作為首發護航作品！
其實，在CAPCOM發佈《怪物獵人XX》時，玩家普遍猜測這款遊戲會登陸Switch，無論是發售日期還是預售開始的時間都不得不有相關的想像，能夠在首發得到怪物獵人系列的支持，估計對於日本地區的Switch銷量還是會具有很大的拉升效果的。
from：中關村在線
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