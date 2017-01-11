《陰陽師》全新SR式神黑白童子介紹 激萌來襲北京新浪網 (2017-01-11 18:48)
《陰陽師》在1月13日的時候會開啟全新的劇情，到時候會有全新的式神加入，這裏式神是SR，小編就給大家介紹一下。
cv 中村悠一
出身於普通的家庭
有疼愛自己的父母
性格善良、純真
有天生的自我犧牲欲
聲優情報
白童子的聲優請到了中村悠一來擔任
不知道他會使用什麼樣的聲線呢
光是想想就把持不住（ˉ﹃ˉ）
cv 杉田智和
生前是大戶人家的孩子
卻並不幸福
性格內斂、沉默
重情重義
聲優情報
杉田智和將擔任黑童子的聲優
後排的迷妹們像我這樣冷靜一點
（其實已經興奮得拿不穩掃帚）
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