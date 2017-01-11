《陰陽師》在1月13日的時候會開啟全新的劇情，到時候會有全新的式神加入，這裏式神是SR，小編就給大家介紹一下。

cv 中村悠一

出身於普通的家庭

有疼愛自己的父母

性格善良、純真

有天生的自我犧牲欲

聲優情報

白童子的聲優請到了中村悠一來擔任

不知道他會使用什麼樣的聲線呢

光是想想就把持不住（ˉ﹃ˉ）

cv 杉田智和

生前是大戶人家的孩子

卻並不幸福

性格內斂、沉默

重情重義

聲優情報

杉田智和將擔任黑童子的聲優

後排的迷妹們像我這樣冷靜一點

（其實已經興奮得拿不穩掃帚）