最近一直有傳言稱白金工作室為Xbox One獨家打造的《無限邊境》恐遭遇難產，而不久前微軟官方正式確認了這個足夠讓無數玩家感到崩潰的消息：被普遍看好的《無限邊境》就此夭折！

「在經過仔細的考慮后，微軟工作室最終決定停止《無限邊境》的研發工作，」微軟官方不久前確認道，「然而我們仍然會在今年為大家推出大量的佳作，包括《光環戰爭2》，《除暴戰警3》，《腐爛國度2》，《賊海》以及其他的優秀作品。」

《無限邊境》最初在2014年E3大展上亮相，當時即憑藉超讚的遊戲設定和神谷英樹的黃金招牌吸引了無數玩家。在這款遊戲中，玩家將會體驗一位孤單的年輕人Drew的冒險經歷。他被捲入了奇特、美麗而又危險的新世界Draconis，在這裏Drew認識了一條強大而高貴的巨龍Thuban，並和它成為夥伴，Thuban也是其種族中最後一員。他們必須齊心協力，相互協助才能在這個世界里生存下去。

值得一提的是，在經歷了最初的Xbox One獨佔階段后，去年E3時微軟還宣布將推出PC版《無限邊境》。

from：中關村在線