從昨天開始，微軟為Windows 10 PC「快速通道」成員推送了Build 15002預覽版，與往期的推送相比，這次的Build 15002預覽版可謂是大更新，包含了許多的新特性。

而就在今天早晨，微軟的Windows開發團隊又對Windows 10 PC/Mobile Build 14393.693的積累更新進行了推送，這次可以說是正式版的一次大更新。

14393.693版涉及到所有的非Insider用戶、正式版用戶以及發佈預覽版的用戶，其補丁代號為KB3213986。而在這之前Windows 10的PC版本號為Build 14393.576。

本次PC平台Build 15002預覽版更新內容：

提升《Groove 音樂》後台播放、AppV、視頻播放及遠程桌面功能的可靠性

解決了指紋成功解鎖設備后無法點亮屏幕的Bug

解決了當為同一台設備接入兩款相似輸入設備時只有一台輸入設備生效的問題

解決了AppV連接組允許用戶訪問原先被設定為無權訪問的功能的故障

解決了用戶無法同時在 UI 中選擇多重證書的問題

解決了如果用戶在Windows Server 2008 R2或Windows Server 2012中獲得幫助后Request Control（控制請求）功能失效的問題

解決了智能卡模塊無法與非接觸式智能卡閱讀器相配對的故障

解決了無法從評估版本的 Server Core（伺服器核心）授權轉移至零售版的故障

解決了當「增強保護模式」開啟后，用戶無法使用 E瀏覽器打開快捷方式（。URL）文件的問題

解決了如果一台設備與企業網路斷開一段時間后，用戶無法正常登錄的問題

解決了系統功能中的其他附件問題，這些功能/應用包括 Edge 瀏覽器、聚簇、IE 瀏覽器、Windows 更新、輸入設備、面部識別、登錄、HyperV、PCI 匯流排驅動程序與 Windows Kernel（內核）