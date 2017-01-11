索尼推出"PS4遊戲賀年福袋" 《如龍6》也在其中北京新浪網 (2017-01-11 18:00)
為了迎接雞年的到來，香港索尼近日公佈了迎新春的特別活動，其中更是推出了「送紅包」以及「福袋」活動。
香港索尼SIEH首度推出「PS4遊戲賀年福袋」，每個售價為388港幣（約347元）。福袋內含4款PS4遊戲，其中包括《神秘海域4：盜賊末路》及三款隨機的PS4遊戲，上市不久的《如龍6》、《最後的守護者》以及《使命召喚13：無限戰爭》也在隨機遊戲的行列，其總價值超過1000港幣（約893元）。福袋將於1月27日開售，數量有限，先搶先得。
此外，從1月13日開始，凡在香港索尼購買極致黑或冰河白PS4主機或指定主機套裝的玩家，會獲得SIEH提供的288港幣（約258元）或388港幣（約347元）的「賀年電子紅包」，並且還會給玩家提供日式紅包袋、多羅貓賀年餐具套裝好禮，而這些好禮也是數量有限，先到先得。
PS4新年活動套裝
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