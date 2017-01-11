《海賊王》漫畫852話即將更新，現在先行情報已經出爐，讓我們來看看一看。在這一話中，山治告訴了姐姐蕾玖之前發生的事情，而蕾玖也將山治出生的秘密告訴了他，原來山治是母親反抗父親改造計劃而誕生的正常的孩子，並不是「人造人」。

《海賊王》漫畫852話文字情報：

在醫務室里躺著的蕾玖，因為恢復力很強所以能參加明天的茶會。

睜開眼的蕾玖記憶處於模糊混亂的狀態，

山治對蕾玖說明了剛才到底發生了什麼

[囚人圖書室]

路飛他們通過把書燒了成功逃脫。

但是剛剛逃出來路飛就因為肚子很餓而動不了。

即便如此路飛也要為了幫助山治，朝著上層前進。

[醫務室]

蕾玖信了山治的話的。

蕾玖自己也已經察覺到布琳不是一個好女孩。

蕾玖告訴獨自絕望的山治「我想這下傑爾瑪應該就會滅亡了」

蕾玖提議山治就這樣假裝什麼都沒發現逃走。

山治表示反對，蕾玖說出了山治出生的秘密。

這是蕾玖無法忘卻的記憶。

從前，他們的母親曾經強烈反對父親以這樣的方式生下像機器般毫無感情的孩子們。

雖然被強行做了手術，但母親為了阻止父親的野心，而喝下了能夠影響血統因子的有毒性的葯。

雖然此舉沒有影響到最初出生的三個孩子，只有山治得以普通人類的身份長大。

母親因為受到藥物影響而日益衰弱，但卻毫不後悔。

而父親卻把既成事實都怪在山治身上，對他十分嚴厲。

蕾玖「你不是失敗品」

蕾玖「是媽媽拚命抵抗，守護，帶著「感情」生下來的孩子」

蕾玖「這就是你…山治」

蕾玖「所以你比誰都溫柔！！！」

蕾玖要山治捨棄傑爾瑪自己逃走。

蕾玖「毫不在乎你恩人性命，拿海上餐廳的人質威脅你的父親和兄弟明天都會被殺」

蕾玖「這是理所當然的報應啊！！畢竟是殺人集團！！」

山治「我恨的也只是他們…可為什麼連你都要死…」

蕾玖「雖然我還保留了「感情」…卻無法違抗父親的命令，成為被改造的「共犯」」

蕾玖「我的手已經髒了…是必須死的」

蕾玖「忘了告訴你，那個手環炸彈是不會爆炸的，因為我已經偷偷替換了」

蕾玖「你還有什麼理由不想離開這座島！？」

蕾玖「山治清醒點！！看看重要的事情啊！！」

蕾玖「像他們那麼好的人，你這一輩子都不會再遇到了啊！！！」