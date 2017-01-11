在之前的報導中，我們已經提到了微軟Xbox將在近期發佈兩款新款Xbox無線手柄。在相關的展示中，我們得知這兩款手柄一款是紅色為主題色的手柄，一款是軍綠色為主題色的手柄。當然這兩款手柄也不僅在顏色上有所革新，而且在手柄的舒適度和無線傳輸距離上都有一定的改進（手柄握把加入了紋理材質、無線傳輸距離更廣）。

相信很多玩家都對其中那款「騷氣十足」的紅色手柄頗為感興趣。那麼今天小編就為大家帶來由國外油管頻道Xbox On也在第一時間為我們帶來的相關的開箱視頻。

昨日這兩款手柄已經在Xbox商店正式上架，目前售價為65美元，約合人民幣450元。

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