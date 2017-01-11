一代新人勝舊人！盤點2016年停產的十大經典車型北京新浪網 (2017-01-11 16:21)
悄悄地，2016年已經離我們而去，迎來了2017年。正所謂長江後浪推前浪，一代新人勝舊人，汽車界也是如此，各種新款汽車推陳出新，那些舊的款式不論曾經有多麼的輝煌，也始終要面臨停產，給我們留下深刻的印象！我們今天就來看看一下在剛剛過去的2016年裡停產的十大經典車型。
十、沃爾沃S80
停售時間：2016年
沃爾沃S80是沃爾沃旗下的豪華旗艦車型，1998年，第一代沃爾沃S80就已經正式推出，直至2016年已經有18年的時間，2016年初，S90的發佈，接替了S80的位置，S80宣布停產！
九、榮威750
停售時間：2016年11月9日
榮威750於2006年上市，是第一台在中國量產的、具有純正英倫轎車設計與技術基因的中高端轎車產品，歷經了10年的時間，隨著榮威i6的發佈榮威750宣布停產！
八、道奇蝰蛇
停售時間：2016年10月
道奇蝰蛇是最具代表性的美式超級跑車。2015年，蟒蛇只售出676輛，由於蝰蛇銷量逐漸下降，這款有著27年歷史的美系跑車也宣布正式停產！
七、奧迪R8 e-tron
停售時間：2016年10月
作為純電動超級跑車，新一代奧迪R8 e-tron在國內上市僅僅一年的時間宣布正式停產，在其短暫的生命周期內，銷量還不到100台，銷量決定命運！
六、豐田FJ酷路澤
停售時間：2016年8月
FJ酷路澤是豐田2007年第八代酷路澤車系的變形車，但是其底蘊始終比不上衛士和牧馬人，再加上銷量不佳，2015年國內上牌人數僅為221輛，如此銷量，因此宣布正式停產！
首頁 上一頁1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁 共10頁
提示：支持鍵盤「← →」鍵翻頁
五、寶馬Z4
停售時間：2016年8月22日
寶馬Z4在2002年10月份推出，直至2016年走過來14個年頭，從上市以來它就一直保持著市場的領導地位。後來由於奧迪TT等競爭對手的出現其市場份額遭受侵蝕，Z4停產，新一代Z5將延續它的使命！
四、別克凱越
停售時間：2016年8月8日
別克凱越自2003年開始進入中國市場，上市第一個月其銷量就突破7500台，後來被稱為中國汽車市場的一代神車，歷經了13年的時間，最後由於與別克想走的高端戰略不符，宣布停產！
三、一汽馬自達6
停售時間：2016年7月
馬自達6於2003年引入到中國，直至2016年經歷了13個年頭，其自上市以來口碑和銷量一直都很好，直到停產依然是廠家銷售中堅力量，不過是時候讓路了！
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CASIO DIFICE金屬系列】六指針式顯示流線型男錶(EF-503D-
- ★展示品出清★Enya EUC-880 23吋烏克麗麗(全單板)~超值硬殼
- 【CITIZEN】限量飛行員光動能計時腕錶-銀x金圈/45mm(CA4214
- PUMA 彪馬 FLARE SLIPON MESH 慢跑鞋 男18903701
- [自然行] 原木兒童學習桌+艾莉絲椅(扁柏檜木椅/水洗白色/安
- 【ASSARI】房間組三件 床片+側掀+3M三線獨立筒(雙人5尺)
- [自然行] 多機能書桌/ 兩用桌 (寬110cm/水洗白色)
- 日本空運來台 開運七星陣元寶黃金雞 同五型黃水晶功效 招財
- Hollister HCO 海鷗 四季撲棉風衣外套(女)-黑色
- CHANEL香奈兒 粉紅甜蜜女性淡香水150ml
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》