悄悄地，2016年已經離我們而去，迎來了2017年。正所謂長江後浪推前浪，一代新人勝舊人，汽車界也是如此，各種新款汽車推陳出新，那些舊的款式不論曾經有多麼的輝煌，也始終要面臨停產，給我們留下深刻的印象！我們今天就來看看一下在剛剛過去的2016年裡停產的十大經典車型。

十、沃爾沃S80

停售時間：2016年

沃爾沃S80是沃爾沃旗下的豪華旗艦車型，1998年，第一代沃爾沃S80就已經正式推出，直至2016年已經有18年的時間，2016年初，S90的發佈，接替了S80的位置，S80宣布停產！

九、榮威750

停售時間：2016年11月9日

榮威750於2006年上市，是第一台在中國量產的、具有純正英倫轎車設計與技術基因的中高端轎車產品，歷經了10年的時間，隨著榮威i6的發佈榮威750宣布停產！

八、道奇蝰蛇

停售時間：2016年10月

道奇蝰蛇是最具代表性的美式超級跑車。2015年，蟒蛇只售出676輛，由於蝰蛇銷量逐漸下降，這款有著27年歷史的美系跑車也宣布正式停產！

七、奧迪R8 e-tron

停售時間：2016年10月

作為純電動超級跑車，新一代奧迪R8 e-tron在國內上市僅僅一年的時間宣布正式停產，在其短暫的生命周期內，銷量還不到100台，銷量決定命運！

六、豐田FJ酷路澤

停售時間：2016年8月

FJ酷路澤是豐田2007年第八代酷路澤車系的變形車，但是其底蘊始終比不上衛士和牧馬人，再加上銷量不佳，2015年國內上牌人數僅為221輛，如此銷量，因此宣布正式停產！

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五、寶馬Z4

停售時間：2016年8月22日

寶馬Z4在2002年10月份推出，直至2016年走過來14個年頭，從上市以來它就一直保持著市場的領導地位。後來由於奧迪TT等競爭對手的出現其市場份額遭受侵蝕，Z4停產，新一代Z5將延續它的使命！

四、別克凱越

停售時間：2016年8月8日

別克凱越自2003年開始進入中國市場，上市第一個月其銷量就突破7500台，後來被稱為中國汽車市場的一代神車，歷經了13年的時間，最後由於與別克想走的高端戰略不符，宣布停產！

三、一汽馬自達6

停售時間：2016年7月

馬自達6於2003年引入到中國，直至2016年經歷了13個年頭，其自上市以來口碑和銷量一直都很好，直到停產依然是廠家銷售中堅力量，不過是時候讓路了！