近兩年IP熱度持續不減，聚焦當下文化消費市場，電影、電視、遊戲都繞不開強大的IP號召。眾多經典IP都在紛紛探索IP的多元化玩法和新的IP延伸領域。這次國產經典IP《仙劍奇俠傳》再次創新，走入線下，打造「IP+實景遊戲」體驗。近日《仙劍奇俠傳》官方北京軟星與亞洲領先真人密室遊戲品牌奧秘之家聯手，傾力打造仙劍全沉浸密室主題體驗館。

《仙劍奇俠傳》系列自1995年誕生以來就被奉為國產遊戲經典之作，影響了80后90后兩代玩家，形成了8部正傳遊戲，3部影視劇以及漫畫、小說一體的超級IP。此次打造的仙劍「IP+實景遊戲」體驗館將有什麼樣的體驗？

據了解，此次打造的仙劍全沉浸密室取材自《仙劍奇俠傳1》，融合了經典的真人密室逃脫、真人角色扮演遊戲和舞台劇的精髓。通過極致的布景和對《仙劍奇俠傳I》中經典場景的高度還原，給玩家營造極強的代入感；通過真人NPC的話劇式出演，玩家還可以體驗到仙劍中充滿回憶的感人劇情；此外，結合傳統密室中的探索、解謎和大型的機關機械，來保證玩家遊戲體驗的深度和樂趣。

出品方奧秘之家的總設計師孔相謀透露，此次仙劍全沉浸密室中遊戲共有兩個章節，分別為「憶仙緣」和「夢江湖」，兩個篇章巧妙的對應了原著中兩位女主角趙靈兒、林月如的人設故事；而玩家在遊戲中的選擇和遊戲深度將會影響玩家最終體驗到的結局。

「IP+實景遊戲」既是對傳統IP多元化的創新，也是對傳統體驗式業態的創新，這種創新將會進一步擴大線下體驗式消費的客群，也會將線下體驗式業態推向新的高度。