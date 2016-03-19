▲2016中華職棒開幕戰 中信兄弟 V.S Lamigo桃猿，中信兄弟彭政閔。（圖/記者林柏年攝，2016.03.19）

中華職棒自由球員「恰恰」彭政閔、王勝偉新球季去向如何？中信兄弟領隊楊培宏今天表示：「已經再跟恰恰談過２次，現在差距越來越小，我們很樂觀可以簽約。」

據了解，中信兄弟所開出的約，也是５年複數年約，至於是2年球員，3年教練約，還是3年球員約，2年教練約，都是選項。

此外，對於王勝偉的合約，目前楊培宏也認為還要再跟經紀公司討論，目前還沒有辦法這麼快談定。