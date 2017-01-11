▲遊戲橘子於今(11)日宣布台北電玩展展出內容。（圖／記者徐浩偉攝.106.1.11）

遊戲橘子於今(11)在台北電玩展展前會宣布將以新創事業體聯合參展，以去年手遊大作《勁舞團PLAN-S》領軍以及旗下多項行動服務，包含即時通訊軟體「BeanGo!」、行動支付「橘子支」、線上交換市集「Swapub」以及新媒體「酷瞧」等，打造行動娛樂體驗館，活動期間也會邀請到DenKa共襄盛舉，向玩家傳達行動化娛樂概念。

遊戲橘子在台北電玩展期間推出許多體驗活動，包含 《勁舞團PLAN-S》將舉辦即時鬥舞大賽並贈出價值百萬虛寶；最潮流的行動錢包「橘子支」祭出下載就送50點活動，請玩家１元喝可樂。另外也邀請蝴蝶姐姐-愷樂、網紅DenKa在現場與玩家相見歡，影音平台「酷瞧」將邀請新生代華語女創作歌手進行現場直播，線上交換市集「Swapub」召集電玩正妹與玩家們交換新年禮物，全新的通訊軟體「BeanGo!」將在現場開啟多個趣味野生群組，玩家加入後可一手掌握電玩展優惠活動。

遊戲橘子表示，隨著去年行動服務包括橘子支行動支付、BeanGo!通訊軟體等服務陸續推出，這次將以全生態網路企業之姿，展現行動化成果。遊戲部分則以《勁舞團PLAN-S》領軍，以「勁舞廳」作為設計主軸，將展區打造成充滿動感、影音與社交的行動娛樂主題館。