食藥署今天(11日)公布去年度不法西藥檢驗結果，共檢出144件非法摻加西藥成分的產品，還是以各類壯陽藥占最大宗，共有61件，其中甚至有被添加治早洩、抗生素、解熱鎮痛等成分的壯陽藥。

食藥署2016年共接獲衛生局、檢警調等單位送驗的202件藥物檢體，結果共有144件確認檢出不法西藥成分，檢出率達71%。當中「壯陽藥」類送驗82件最多，共有61件檢出非法摻加西藥成分，送驗、檢出數都是近4年的新高。

食藥署指出，在壯陽藥物中主要是檢出非法添加治療勃起功能障礙藥品「思登那菲(Sildenafil)」，民眾擅自使用恐造成低血壓、頭痛、暫時性視力模糊及疼痛性勃起等副作用；其中甚至還有壯陽藥被驗出添加解熱鎮痛的「乙醯胺酚」(Acetaminophen)、抗生素「氯絲菌素」(Chloramphenicol)、治療早洩的「達泊西汀」(Dapoxetine)、止痛藥「舒爾必寧」(Sulpyrine)等西藥成分，標榜一丸多效，風險更高。

食藥署強調，國內藥品管制嚴格，製造或輸入偽藥、禁藥者，可依涉違反藥事法處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下的罰金。