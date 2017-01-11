法國爆流感 醫院難負荷中央廣播電台 (2017-01-11 18:02)
法國衛生當局警告，一場席捲全國的流感大流行，正使得法國醫院負荷達到極限。
法國在這個冬季爆發H3N2型流感，造成數千名以老人為主的病患入院診療。
衛生部長圖雷(Marisol Touraine)10日對醫院主管說，最新數據顯示情況「令人憂心」，且這波流感尚未達到高峰。
公衛當局表示，今年冬天的病毒株，是兩年前造成1萬8千人死亡流感的近親。
法國衛生部上週末已下令調查東部城市里昂(Lyon)一家養老院上個月底傳出的13死案例。
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