（中央社台北11日電）全新打造的中國男足日前在中國盃國際足球錦標賽首次亮相。結果，中國隊在首戰中0比2輸給冰島隊。



中通社報導，2017年中國盃國際足球錦標賽日前在廣西南寧揭開序幕。中國男足新任總教練里皮（Marcello Lippi）召入了多名年輕球員，其中還有隊員從沒入選過國家隊。



在首發陣容中，有6人上演了國際A級賽事的首秀，但中國隊0比2不敵冰島隊。



這次中國盃的主辦方萬達邀請了冰島、智利和克羅埃西亞到大陸參賽。萬達主席王健林日前表示，「今年因為國足在打世界盃預選賽，所以不能邀請水平太高的隊來，怕把自信心打沒了，所以引進相對比較強的」。



王健林說，從2019年開始，中國盃的舉辦時間要相對固定下來，參賽隊伍也將增加到8支。



按照里皮的計劃，中國國家隊需要設定一份30人到40人的主架構。除了第一期的25名球員，在這次中國盃上的脫穎而出者，也會被考慮在內，「希望為今後的國家隊輸送4至5名後備力量」。1060111