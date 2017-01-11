（中央社記者李宇政台北11日電）中華職棒CPBL聯隊將赴日打交流賽，中職秘書長朱康震今天表示，「只有彭政閔坐商務艙是誤傳，教練團成員一定是商務艙」，讓彭政閔坐商務艙，是基於對隊長的尊重。



中華職棒CPBL聯隊將於2月28日、3月1日前往日本福岡巨蛋，和世界棒球經典賽（WBC）日本國家隊進行2場交流賽，中職昨天宣布，由Lamigo桃猿總教練洪一中執掌帥印，「恰恰」彭政閔擔任隊長。



有媒體報導，屆時全隊將只有彭政閔搭商務艙，這是對他的最高規格禮遇，加上Lamigo的陳禹勳也在臉書粉絲團表達意見，也有媒體指出，日方提供10個商務艙給中職聯隊，這些都讓球迷相當關注。



對於日方是不是提供10個商務艙的問題，朱康震受訪時回應，總教練、教練團等一定都是坐商務艙，只有彭政閔坐商務艙是誤傳，而食衣住行等費用是共同負擔，雙方負擔的比例則還未定案。1060111