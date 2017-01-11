cf武俠格鬥活動介紹 cf註冊超級福利6選1地址攻略北京新浪網 (2017-01-11 18:16)
cf近日推出了武俠格鬥活動，註冊就能領取超級福利六選一，相信很多玩家都很感興趣。下邊就一起來看看cf武俠格鬥活動介紹，cf註冊超級福利6選1地址攻略。
cf武俠格鬥活動介紹：
活動時間：2017年1月9日--2017年2月8日
註冊超級福利6選1
1.2017年1月9日0點后註冊並登陸《新流星搜劍錄》的玩家;角色閱歷值>=6級即可領取註冊超級福利6選1;
2.CF及逆戰道具每日限量發放，先到先得，發完即止;
3每日10點開啟領取，當日完成未領取到的玩家請次日再次完成條件領取，成功領取到獎勵的玩家將不能繼續參與領取。
幸運抽獎 每日必得
規則：
2017年1月9日後新註冊新流星的用戶，角色閱歷值>=7級，完成每日任務。均可參與每日抽獎!(抽獎券當日有效)
活動規則：
1活動時間：2017年1月9日-2月8日，1月9日0點后新註冊的新流星用戶，角色綁定后不得更換;
22017年1月9日0點后註冊並登陸《新流星搜劍錄》的玩家;角色閱歷值>=6級即可領取註冊超級福利6選1;
3活動期間，下載並通過TGP登陸遊戲可額外獲得遊戲專屬裝束-TGP披風(30天)，單Q限領1次;
42017年1月9日後新註冊新流星的用戶，角色閱歷值>=7級，完成每日任務。均可參與每日抽獎!(抽獎券當日有效);
5獲得的CF\逆戰CDKey，有效期至2017年02月28日，逾期自動作廢，請在領取后儘快前往《CF》、及《逆戰》官網兌換。《新流星搜劍錄》禮包獎勵將直接發放至您在本頁面綁定角色的遊戲郵箱，請登錄遊戲查看;
6每日10點開啟領取，當日完成未領取到的玩家請次日完成條件領取，成功領取到獎勵的玩家將不能繼續參與領取;
7由於不可抗拒因素、網路故障、作弊等非騰訊公司原因導致活動異常，騰訊公司有權對本活動進行調整、暫停等操作。騰訊公司在法律規定範圍內享有本活動規則的解釋權。如有疑問，請諮詢在線客服。新流星搜劍錄祝您遊戲愉快!
cf武俠格鬥活動網址：點擊進入
以上就是cf武俠格鬥活動介紹，cf註冊超級福利6選1地址攻略，祝大家遊戲愉快！
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