陰陽師新版本陰界陣容搭配攻略！

因為獨眼小僧改動之後，觸發的傷害反彈經常將鳥姐、大天狗和茨木等輸出核心直接弄死，所以在新版本的陰界之門中這些式神已經露出了疲乏的趨勢！今天推薦一套以海坊主為核心的陰界之門陣容。

陣容搭配

一速：4星鐮鼬散件205，後期陰界之門後期至少需要180以上的速度！

二速：4星招財兔170

三速：4星火靈打火機130

四速：滿御靈清明128，帶盾和滅

五速：5星魚頭125，御魂是直接從鳥身上扒下來的

六速：3星鳳凰火、命中106%，御魂是4號位六星命中+2火靈+2蚌精+一個強化失敗的六星針女

操作技巧

需要注意的幾個細節：

1、20層之前掛機，20+之後最好手動。

2、出現抵抗不要慌，200+速度的雙拉在絕大部分時候都能在第二輪把條拉回來，這時候一定要把火全給辣條

3、40層之後，第二回合一定要給清明盾

4、條件允許的話給帶生命的御魂多強幾手，萬一臉黑也還能搶救一下

以上就是陰陽師手游新版本陰界之門陣容推薦！希望對各位玩家有所幫助！