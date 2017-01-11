陰陽師手游黑童子技能屬性詳解由遊戲堡小編為大家帶來，陰陽師曝出的新劇情中，將會有新的見習童子-黑童子和白童子，小編猜測這兩個童子也將會是新的式神，陰陽師黑童子值得培養嗎？下面一起來看看吧！

陰陽師黑童子值得培養嗎

黑童子是一個新加入的見習童子，拜師於鬼使黑。

黑童子劇情上線時間：

全新番外·見習鬼使將於1月13日上線！

黑童子開啟條件：

完成18章主線劇情后即可解鎖。

黑童子屬性技能：

暫無，小編會在黑童子上線后第一時間和大家分享！