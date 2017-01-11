HBL／東山今非昔比 高國豪、王福堯穩住松山勝局NOWnews今日新聞 (2017-01-11 18:24)
在預賽以37分之差落敗的東山高中，11日複賽再度挑戰松山高中時展現出截然不同的戰鬥力，不斷和松山保持糾纏，但靠著高國豪以及王福堯的聯手發揮，松山仍以72比62收下勝利。
高國豪在上半場便狂拿24分，幫助松山取得42比33領先，下半場則由王福堯挺身而出，中距離連連得手，但東山韌性十足，在第四節靠著邱子軒、白曜誠連續搶分，最多曾將比分縮小至4分之差。
關鍵時刻高國豪再度接管比賽，搶下進攻籃板進算加罰，接著又投進三分外線，終於幫松山穩住勝局。
總計高國豪全場拿下33分，王福堯則攻下18分，多次中距離命中是松山保持領先的關鍵，賽後王福堯表示自己最喜歡用中距離拿分，另外他也將自己定位為球隊中的大鎖，希望每場比賽都能守住對手主力，讓球隊成績「扶搖直上」。
複賽打來和預賽大不相同，松山教練黃萬隆認為東山是首次打複賽，反而沒有戰績包袱、每一場比賽都勇於挑戰：「就像以前松山總是去挑戰再興一樣。」
對於近年來總是受人注目、擁有人氣球星，黃萬隆坦言這讓球隊擁有不少的壓力，希望不只是王福堯，其他球員也要有跳出來幫助球隊的表現，這場比賽對松山來說是很好的考驗，能夠贏下來是件好事。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 日本東麗TORAY 迷你型生飲淨水器(MK205MX)-公司貨 MK205MX
- 韓國KW (預購)KBN1486不敗經典印花雪紡修身連身裙 (綠/藍/
- A.S.O 超輕雙核心 牛皮小方楦綁帶奈米紳士鞋 黑色
- Nike 耐吉 LUNAR-慢跑鞋-女
- 【CITIZEN】ECO-Drive 鈦金屬計時腕錶-黑/42mm(AT2340-81E)
- 【輝葉】皇家騎士重磅20KG飛輪車
- AT HOME - 瑞克2.7尺梧桐鋸紋右開門書櫃 80x30x196cm
- 2R 柔感馬毛Wide寬肩帶配色斜背包 軍綠
- 20C系列/二十世紀現代音樂第一冊（28CD）
- FILA中性籃球鞋MB NXT(白黑)-當紅韓國潮款4-C605Q-100
甩肉48斤情定男神 玄彬女友姜素拉身材原來這麼好【北京新浪網】
詹皇不滿裁判對他的吹罰尺度 故意犯規都不吹【北京新浪網】
曝湖人有意費城小赤木 願出首輪簽換得到嗎？【北京新浪網】
穆里尼奧放話:曼聯冬窗只賣不買 夏天憋個大招【北京新浪網】
晚報杯對抗賽業餘慘遭零封 總局數職業90勝85負【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》