根據日媒《日刊體育》報導，中信兄弟將在今年春訓找來前巨人隊快腿鈴木尚廣，但中信兄弟領隊楊培宏表示：「我們完全沒有接觸，不知道是哪裡來的消息。」

另外，日媒也透露前巨人隊投手香月良太可能也會投入中職球團測試，中信兄弟也不考慮。

楊培宏說：「我們的洋投都差不多確定，目前就是朝北美的先發投手方向為主。」