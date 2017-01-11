中華職棒／鈴木尚廣當教練空穴來風 中信兄弟完全否認NOWnews今日新聞 (2017-01-11 18:25)
根據日媒《日刊體育》報導，中信兄弟將在今年春訓找來前巨人隊快腿鈴木尚廣，但中信兄弟領隊楊培宏表示：「我們完全沒有接觸，不知道是哪裡來的消息。」
另外，日媒也透露前巨人隊投手香月良太可能也會投入中職球團測試，中信兄弟也不考慮。
楊培宏說：「我們的洋投都差不多確定，目前就是朝北美的先發投手方向為主。」
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