日職／目標日職的曼尼 阪神恰恰好適合他NOWnews今日新聞 (2017-01-11 17:30)
大聯盟累積555轟的前中職義大犀牛洋砲曼尼(Manny Ramirez)，已經跟四國獨立聯盟高知鬥犬隊簽下一紙合約。
但其實曼尼的目標不是只有在獨立聯盟而已，對於最高年薪只有240萬日幣的部分，他著眼的當然是打進日本職棒。
恰巧高知隊老闆北古味鈴太郎也跟阪神體系的事業體有接觸，加上阪神隊原本右打洋砲Mauro Gómez已經解約，新洋砲Eric Campbell的實力還不知道。
福留孝介、糸井嘉男等老將也都是左打，球隊也希望有右打好手加入，曼尼的確有機會加盟。
一位阪神OB球員表示：「曼尼生涯打擊率3成12，不是只會揮大棒的打者，加上雖然他的打擊爆發力雖然下滑不少，還有不錯的選球實力，可以當作阪神虎隊的秘密武器。」
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