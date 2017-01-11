2017年手機發展趨勢 零件成本恐怕持續漲價NOWnews今日新聞 (2017-01-11 17:41)
手機零組件漲價，恐怕影響零售價格！今（11）日新版Galaxy A7與A5在台灣發佈，台灣三星副總經理李元榮接受媒體訪問表示，今年手機製作成本明顯上升，多項元件都有缺料現象，是否反映於市價目前無法確定。
李元榮說，目前不論面板或DRAM都在漲價，尤其多家同業都在發展5.5吋市場，反應出供貨困難，2017年手機最大趨勢就是成本增加，但目前不一定提高售價，仍須考量市場反應；另外，三星則希望讓中低階消費者往中高階移動。
李元榮分析台灣手機市場，消費者約36％在高階市場、11％在中高階市場、38％在中低階市場、15％低階市場，三星J系列正好落最大市場，但J系列價格再加幾千元就能購買新版A系列手機，不但具有防水功能，照相效能也明顯提升。
李元榮強調，台灣中高接手機市場有機會成長至15％，希望三星能佔當中40％，特別新推出A5與A7具有相當潛力；今年預計第一季推出新A系列，第二季先推出S8，再發佈J系列，第三季則發表NOTE系列，讓三星手機完整分布。
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