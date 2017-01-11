PS4 Pro 3000台電玩展開賣 購機資訊看這裡NOWnews今日新聞 (2017-01-11 17:46)
台灣索尼互動娛樂 (SIET) 於今(11) 日宣布2017台北國際電玩展PlayStation攤位限定方案，由台灣區總經理江口達雄親自宣布現場將會有3,000台PlayStation 4 Pro以及1,000組PS VR豪華全配組的好消息，他同時也向近日買不到PS4 Pro的玩家致歉，並由衷感謝這些玩家長期支持索尼互動娛樂。
SIET表示，除有準備了3,000台PlayStation 4 Pro(PS4 Pro)和1,000組PS VR豪華全配組外，並推出買PS4 Pro主機或PS VR豪華全配組、即可以超值價購入DUALSHOCK 4無線控制器的優惠方案，於1月20日(五)、21日(六)和22日(日)分批限量銷售；此外，會場同步推出買PlayStation 4(PS4)或PlayStation Vita(PS Vita)主機就送好禮的活動。
江口達雄表示，因為過去工作需要經常前往各國的電玩展，而這次2017台北電玩展和其它國家舉行的電玩展相形之下並不遜色，雖然沒辦法和美國E3電玩展相比，但也稱得上是高水準。
江口達雄另外也公開日前宣布的台北電玩展PS攤位3D模擬影像，以及將展出的遊戲陣容、首次亮相的「LIVE STUDIO」直播區。
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