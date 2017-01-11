亞特蘭大老鷹以117比97輕取布魯克林籃網，老鷹寫下本季最長的七連勝，籃網則吞下七連敗；克里夫蘭騎士客場以92比100敗給猶他爵士，金州勇士則以107比95寫下對邁阿密熱火的跨季五連勝。



（陳楷報導）



老鷹跳樓大拍賣準備重建，籃網的總教練亞金森之前也在老鷹當過三年助理教練，上半場打完落後老鷹18分，第三節籃網15比7的攻勢一度追到十分差距，但是終場還是輸了20分。施若德19分10助攻，霍華14分16籃板，米爾薩14分八籃板。籃網羅培茲20分，波達諾維奇16分，基爾派崔克14分。



騎士對爵士第二節只得12分寫下本季新低，上半場結束前爵士連得十分領先騎士15分，下半場開賽換成騎士連得17分超前，詹姆斯個人第三節包辦13分；不過爵士海華德也連得11分，爵士又一波16比0的攻勢最後以八分取勝。海華德28分九籃板，胡德18分，戈貝爾11分14籃板。騎士詹姆斯29分六籃板，爾文20分，湯普森12分12籃板。



勇士上半場還落後熱火一分，但第三節打出26比14的攻勢取勝。柯瑞24分九助攻八籃板，杜蘭特28分八籃板，湯普森缺席由新人麥考頂替得了三分。熱火懷特塞28分20籃板，泰勒強森18分七籃板，德拉格奇17分。



