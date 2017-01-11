《榮耀戰魂》封測時間公布 電玩展試玩可拿封測序號！NOWnews今日新聞 (2017-01-11 17:00)
Ubisoft 今日宣布，《榮耀戰魂》全球 BETA 封閉測試將於 1 月 26 日至 29 日期間在 PS4、Xbox One 和 PC 平台上展開，有興趣的玩家可以到活動網站登記報名、即有機會加入 BETA 封閉測試。在此之前，玩家亦可在 1 月 20 至 24 日舉辦的「2017 台北國際電玩展」Ubisoft 攤位搶先試玩《榮耀戰魂》，參加試玩即可獲得 PS4 平台 BETA 序號，並可額外與其他三名好友分享 BETA 封閉測試資格。
Ubisoft表示，伴隨著 BETA 封閉測試開跑，也將同步舉辦「陣營之戰」（War of the Factions）限時活動，讓玩家能夠自行找出以下問題的解答：當歷史上最負盛名的三種戰士，維京人、羅馬騎士和日本武士身處同一個戰場對抗廝殺時，誰將能稱霸這個戰場？在 BETA 封閉測試期間，「陣營之戰」活動網站將會記錄下各遊戲平台的多人遊戲動態。除了為自己陣營出戰的玩家可獲得獎勵外，最終獲勝的陣營也將可獲得額外的榮譽獎勵。
《榮耀戰魂》不僅擁有單人戰役故事和精彩刺激的多人對戰遊戲，玩家在其中將化身為無所畏懼的羅馬騎士、殘暴野蠻的維京人或是冷靜沈著的日本武士，在慘烈逼真的戰場上爭奪榮耀求取勝利。《榮耀戰魂》創新的遊戲戰鬥系統「戰鬥藝術」，讓玩家不但能完全控制自己的戰士，還能使用每位英雄獨特的技能及戰鬥風格征服任何膽敢抵抗的敵人。
《榮耀戰魂》中文版預定將於 2017 年 2 月 14 日西洋情人節當天在 PS4、Xbox One 和 Windows PC 平台上同步推出，玩家可在 1 月 20 至 24 日 2017 台北國際電玩展 Ubisoft《榮耀戰魂》攤位上率先試玩。
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