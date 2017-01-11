2017經典賽即將在2個月後開打，韓國隊在徵召大聯盟球員上也遇到難題，目前傳出金賢洙已經正式辭退國家隊，加上秋信守入陣的機會不大，大聯盟球星可能只有吳昇桓會打經典賽。

韓國媒體「Nocutnews」報導，金賢洙已經跟MLB球員工會表達不參賽的意願，但金寅植不滿，並希望金鶯要一視同仁，若讓其他國家的選手參賽，而不讓金賢洙打經典賽，將會提起上訴。

中華隊在經典賽被分在A組，跟韓國、荷蘭、以色列同組，若韓國隊陣容減弱，也對中華隊來說是利多。