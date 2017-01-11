中職高規格待遇 陳禹勳臉書網友熱議中央社 (2017-01-11 16:48)
（中央社記者李宇政台北11日綜合報導）中職Lamigo的陳禹勳昨晚在臉書粉絲團寫了，「高規格待遇......一人野球？難怪爭輸別人，可憐啊龜笑鱉沒有尾」，引起網友熱議，有網友認為，陳禹勳似乎在酸中職。
中華職棒CPBL聯隊將於2月28日、3月1日前往日本福岡巨蛋，和世界棒球經典賽（WBC）日本國家隊進行2場交流賽，中職昨天宣布，由Lamigo桃猿總教練洪一中執掌帥印，「恰恰」彭政閔擔任隊長。
中職秘書長朱康震並表示，全隊將只有彭政閔搭商務艙赴日，這是對他的最高規格禮遇。
對於陳禹勳臉書粉絲團的動態，有球迷留言認為，「自己沒本事就不要出來酸恰恰，有本事的話你就站到恰恰的位子坐看看啊，去年的事情大家都還記得喔。」
但有網友認為，陳禹勳並不是在酸彭政閔，「這次剛好WBC遇上中職跟棒協這兩個鳥組織在比爛，所以用這件事來酸兩個組織半斤八兩。」
也有球迷表示，應該全隊都坐商務艙，以彭政閔的氣度絕對不會坐，或是中職應該要包機才對。1060111
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