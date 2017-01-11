美國職籃NBA，華盛頓巫師以101比99險勝芝加哥公牛，巫師勝率超過五成而公牛則降到五成以下。東區第二的多倫多暴龍則以114比106逆轉打敗第三名的波士頓塞爾提克，暴龍結束二連敗。



（陳楷報導）



巫師從第二節最多落後18分演出大逆轉，華爾最後5.9秒的致勝跳投，幫助球隊以兩分險勝公牛，巫師超過一年來第一次勝率超過五成；華爾全場26分14助攻，貝爾跟莫里斯也各得19分，戈塔10分12籃板。巫師命中率超過五成而公牛不到四成，巴特勒生病韋德又受傷，總教練何伊伯格不得不讓朗度上場打了27分鐘攻下12分六次助攻，新人瓦倫丁五記三分球攻下生涯最高的19分，卡特威廉斯14分七籃板。



暴龍也從落後16分大反攻，終場八分差距結束塞爾提克的四連勝，迪羅薩攻下本季新高的41分，13籃板跟瓦倫休納斯的23個籃板都寫下兩人的生涯新高，羅瑞24分九助攻。暴龍籃板比賽爾提克多了17個，湯瑪斯27分七助攻，霍福德14分九籃板四助攻，史馬特16分五助攻四抄截。塞爾提克連續四場投進17個以上三分球的紀錄也在這場中斷，一共只投進九球。



