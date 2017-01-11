足球／缺席足總頒獎 恩里克：球員的意思NOWnews今日新聞 (2017-01-11 16:31)
國際足總（FIFA）日前在蘇黎世總部舉行了2016年的年度各項大獎的頒獎典禮，而多名球員獲選「年度世界最佳11人」的西甲豪門巴塞隆納卻全員缺席了這次年度盛會，主帥Luis Enrique受訪時表示這是球員們的意思。
巴薩陣中一共有4人入選，包含前鋒Lionel Messi、Luis Suarez，隊長Andrés Iniesta入選年度最佳中場，Gerard Piqué入選年度最佳後衛，僅有本季轉隊去尤文圖斯的前巴薩後衛Dani Alves有到場領獎。
「身為他們的教練，我唯一能做的是力挺他們的決定，因為即將到來的國王盃賽事攸關著我們能不能晉級，相較之下更為重要，對於他們的決定，我100%支持。」Enrique說。
當被問到對於死敵皇家馬德里明星Cristiano Ronaldo（C羅）贏得了「FIFA年度世界最佳男足球員」大獎有什麼想法，Enrique的回答則是相當耐人尋味。
「我很幸運，我已經超過一周沒看電視了。」
巴薩將在台灣時間12日凌晨與主場迎戰畢爾包競技進行西班牙國王盃16強戰第二回合，首回合他們在畢爾包競技主場1：2吞敗，他們至少要1：0擊敗對手才能用作客入球優勢取得八強戰門票。
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