▲怪物彈珠繁體中文全新8.0版本將在1月25日開放後與日版同步介面。（圖／示意圖）

手遊《怪物彈珠》將首度參與台北電玩展，製作人木村弘毅特別於今（11）日來台，搶先公布8.0全新改版訊息、2017台北電玩展攤位介紹，以六大主題、七大展區打造台北電玩展最大手遊展區，也公開台北電玩展期間限定推出的角色和關卡，對《怪物彈珠》喜愛的玩家千萬不要錯過。

▲《怪物彈珠》製作人木村弘毅。（圖／記者徐浩偉攝.106.1.11）

《怪物彈珠》製作人木村弘毅首度來到台灣釋出重要情報，他表示8.0版本將在1月25日正式開放，推出「聖域之龍」新角色、「追憶書庫」新任務關卡，這部分將在台北電玩展中釋出更多的內容。另外，今日也首度公開《怪物彈珠》劇場版將於4月份正式上映，第二季動漫開跑的訊息，讓玩家獲得多方位的滿足。

▲怪物彈珠動畫版將於4月份上映劇場版，提供玩家全方位的娛樂體驗。（圖／公關照片）

▲怪物彈珠2017電玩展，推出首次出展紀念新關卡「女魃」降臨，讓玩家們體驗全新角色的魅力。（圖／公關照片）

▲怪物彈珠於2017電玩展推出限量1萬份的「祭御靈 瀧夜叉姬」入場券發放，只要來到遊戲會場就有機會獲入場券序號。（圖／公關照片）

▲怪物彈珠開放TGS展場限定「伊邪那美地區冒險」，來到會場的玩家即有機會挑戰獲得TGS吉祥物首度授權與怪物彈珠跨界合作的「TGS伊邪那美」角色。（圖／公關照片）

官方表示，2017台北電玩展期間《怪物彈珠》將在活動現場展開限定「伊邪那美地區冒險」，這也是TGS吉祥物首度授權與怪物彈珠的跨界合作，玩家前往現場挑戰將有機會獲得「TGS伊邪那美」。除此之外，官方也將首次展出紀念新關卡「女魃」、「追憶之塔」紀念開放、「御靈 瀧夜叉姬」入場卷等活動，在1月20日TGS期間也將公布台港澳地區限定角色。

▲木村弘毅在餐敘中受訪。（圖／記者徐浩偉攝.106.1.11）

木村弘毅在餐敘中表示，台灣手遊市場在經營方向是和之前採取相同的模式，這次會更新介面是因為和日本版本進度有所差距，他指出並不是所有日本人喜歡的方式，台灣玩家就會全部埋單，通常是配合在地化喜歡的IP合作進行，台灣版本也是由日本方面來做的。

木村弘毅強調，在日本《怪物彈珠》是利用日本人有「群聚」體驗的概念，在台灣也希望複製這個模式讓玩家能夠互相帶動，他更提到去年上市的《Pokemon GO》不僅是成為一款炙熱的手遊，它也成為另外一種「娛樂」，帶動不同年齡層對於手遊有新的認識，《Pokemon GO》在日本上市的時候，同時帶動了《怪物彈珠》的遊戲人口增長。

木村弘毅另外對於行銷《怪物彈珠》採取更為多面向的方式做出解釋，他指出去年12月10日在日本推出的《怪物彈珠》劇場版就受到大批日本玩家的關注，他強調並不是主打《怪物彈珠》電影，而是讓所有玩《怪物彈珠》的玩家都能夠聚集在電影院，成為這些玩家玩手遊的地方，透過不同媒體來達到這些娛樂效果，像是《Final Fantasy XV》同樣也採取類似的模式來行銷，這種行銷方式或將在日後成為主流。