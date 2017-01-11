糖尿病未來檢測方式可望有大幅改變，清華大學教授李國賓今天(11日)指出，相較於必須禁食才能驗出正確血糖值，測驗「糖化血色素」是較為準確的方式，不過病人都必須到大醫院抽血、並耗時2小時，但他們研發的「自動化整合型微流體晶片」，不但檢驗時間短、成本低，準確度也不輸傳統檢驗法。

在科技部的經費支持下，由清華大學動力機械工程學系教授李國賓等教授，歷時3年研究，11日發表「自動化整合型微流體晶片」研發成果。

李國賓指出，過去測驗血糖必須事前禁食，才能驗出正確血糖值，但血糖值又會因為運動、情緒等因素影響準確度，因此，測驗「糖化血色素」是較為準確的方式，不過病人都必須到大醫院抽血、並耗時2小時，費用約新台幣300元。

但他們研發的「自動化整合型微流體晶片」，搭配人工抗體，又稱「適體」，相較於從動物製造的抗體需要注意溫度及濕度，「適體」對溫度跟濕度變化較不敏感，不但檢驗時間短、成本低，費用僅需150元，準確度也不輸傳統檢驗法。李國賓說：『(原音)大型設備去測出來的值，跟用小型微流體方式測出來的值，準確度非常高，誤差值都在幾個百分點以內，都符合臨床上的需求，所以你其實不用到大醫院裡頭抽血、等一週再來看，你可以20、30分鐘之內，在家裡用指尖血的方式就能測出，在診所就能做了，我們認爲這是重要醫療行為上的改變。』

李國賓指出，這套系統預估價格約10萬元，未來希望能推廣至小型診所、安養機構，讓醫療行為能從大醫院分散至小型醫療院所進行。李國賓也透露，運用同樣技術，還可以篩選出其他與疾病相關的適體，並應用在各項疾病檢測，例如癌症、傳染性疾病、心血管疾病等。