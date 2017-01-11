皇家馬德里明星前鋒Cristiano Ronaldo（C羅）一年內包辦金球獎、FIFA年度世界最佳球員兩大足壇年度最高榮譽，這位31歲葡萄牙隊長在接受FIFA官網訪問時認為自己已是「歷史最佳球員」之一。

C羅在2016年率領皇馬贏得隊史第11座歐冠盃冠軍，並在國際戰場上幫助葡萄牙贏得隊史首座歐洲國家盃冠軍，本季也替皇馬奪得FIFA俱樂部世界盃冠軍，加上2座個人大獎，可謂是大豐收，他也稱今年是他生涯最好的一季。

「我已是足球歷史的一部份，對此我毫不懷疑。」C羅自信地告訴FIFA官網。

「而成為歷史最佳球員一直以來都是我生涯的最主要目標，這個目標給了我不斷努力訓練的動力，激勵著我朝更好邁進。」

「我創下的各項紀錄、我贏下的各種冠軍獎盃以及我得到的個人獎項都說明了，我已經達成了我的目標，這是個壯觀的一年，對我來說真的很特別。」