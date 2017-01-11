南湖高中前鋒林梓峰在11日面對后綜高中的比賽中表現亮眼，攻下個人生涯最高37分，幫助球隊搶下複賽首勝。

賽後林梓峰表示完全沒有意識到自己拿高分，只專注在比賽之中，比完賽甚至自己也嚇了一跳。

不僅得分了得，林梓峰全場也傳出5次助攻，多次切傳為隊友製造機會，他在賽後表示自己已經不像以前只想蠻幹，懂得為隊友製造機會，也享受到分享球的樂趣：「多傳球大家感情才不會散！」

在比賽中屢屢切入破壞對手防線，林梓峰透露自己一周會做三次重量訓練，不僅對抗性大幅提升，投籃時也更加輕鬆穩定。

不只球技進步，已經高三的林梓峰在心態上也更加成熟：「最後一年了，沒有學長可以靠了，會想要主動跳出來帶領球隊。」

身為學長的林梓峰也會在場上為學弟加油：「我會在場上一直鼓勵學弟多出手，我都說1球沒進我就幫你搶1球、10球沒進我幫你搶10球！」

上季南湖拿下隊史最佳成績第三名，在主力學長都畢業的狀況下，林梓峰坦言有感受到些許壓力，但也會盡力接下這份重擔，現階段要幫助球隊打入8強，接著便是試著再次挑戰4強成績。