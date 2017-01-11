（中央社巴黎11日綜合外電報導）研究今天指出，犀牛能藉由糞便透露性別、年齡以及傳宗接代的可能性，這表示哺乳類動物可能會在公共空間利用糞堆，作為牠們的社交場所。



動物透過尿液傳達的化學訊號來溝通，這點眾所皆知，例如狗狗會撒尿劃地盤，不過科學家仍不清楚糞便是否有傳遞資訊的功能。



在南非瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）赫盧赫盧韋–印姆弗魯茲公園（Hluhluwe iMfolozi Park），來自南非與德國的3名科學家，在漫步的白犀牛所製造糞堆附近抽取空氣，並拿到實驗室分析味道。



研究團隊接著重現占有領地的公犀牛，以及發情母犀牛特有的糞便味，並將這些人造氣味散播在公園四處，模仿新鮮糞便堆積。



如同預期，獨自在地盤四處漫步的公犀牛，在面對不同氣味時，展現不同行為來回應。



如果是公牛闖入留下的味道，公犀牛會多次「重遊」那塊便便區，以密切關注可能侵門踏戶的對手活動，有時也會採取「警戒姿勢」回應。



嗅到模仿發情母犀牛的氣味時，公犀牛會花更多時間，去聞這股宣布準備傳宗接代的味道。



研究人員在「皇家學會報告生物科學版」（Proceedings of the Royal Society B）寫道，調查結果顯示，糞便味道「的確能傳遞重要資訊」，包括年齡、性別，不論母犀牛有無發情，亦是如此。（譯者：中央社周莉芳）1060111